شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك لم يعرض عواد للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف يحيى في تصريحات له في برنامج زملكاوي عبر شاشة "الزمالك" اليوم الجمعة :"الزمالك لم يعرض عواد للبيع، ولا صحة للشائعات التى تربط رحيله عن الفريق في المستقبل".
وتابع نجم الزمالك السابق:"لم يحدث أي اجتماعات بين رئيس النادي مع الثنائي المشرف على فريق الكرة أمير مرتضى أو باتريس كارتيرون مدرب الفريق".
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