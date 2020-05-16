شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك لم يعرض عواد للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف يحيى في تصريحات له في برنامج زملكاوي عبر شاشة "الزمالك" اليوم الجمعة :"الزمالك لم يعرض عواد للبيع، ولا صحة للشائعات التى تربط رحيله عن الفريق في المستقبل".

وتابع نجم الزمالك السابق:"لم يحدث أي اجتماعات بين رئيس النادي مع الثنائي المشرف على فريق الكرة أمير مرتضى أو باتريس كارتيرون مدرب الفريق".