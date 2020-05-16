شكرا لقرائتكم العامرى فاروق: الخطيب يرد على مهاجميه بالعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر حريص على عدم الرد على الهجوم الذى يتعرض له من وقت لأخر.

وأكد فاروق، فاروق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" : "أتحدث مع كابتن محمود الخطيب حول الهجوم علينا أحيانا، وإمكانية الرد حول ما يتم إثارته وتداوله".

وأضاف: "بيبو بيقولي دائمًا لأ إحنا أكبر من كده ردنا هو شغلنا ومانخليش حد يشدنا ليه، والنادي الأهلي ليه ثوابت وقيم لازم نفضل مكملين عليها وعندما يستدعي الأمر هناك منظومة أعلامية".

وواصل أنه ظهر مرتين فقط في الإعلام خلال السنوات الست الأخيرة وكلاهما كان مع أحمد شوبير، ولم يخرج في أي وقت آخر.

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