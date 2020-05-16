شكرا لقرائتكم العامرى فاروق: الأهلى أكبر من الرد على أى مهاترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى سبب الصمت الذى ظهر عليه مسئولي النادى خلال الفترة الماضية بشأن بعض الاتهامات والتجاوزات.

قال فاروق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" :" الأهلى أكبر من الدخول في مهاترات مع أي طرف أخر".

أكد نائب رئيس الأهلى أن المنظومة الإعلامية للأهلى كفيلة بالرد على أي أمور أو تجاوزات في حق النادى

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