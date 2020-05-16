شكرا لقرائتكم العامرى فاروق: تصميم مجسم نسر الأهلى تعرض للحرق أثناء العمل فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، أن تصميم مجسم نسر القلعة الحمراء تعرض للحرق أثناء العمل فيه، نظرًا لنشوب حريق بفرع مدينة نصر أدى لإحتراق مجسم النسر الذى يمثل شعار النادى، ثم تم انشائه من جديد والذى يصل وزنه لـ 6 أطنان، مشيرًا إلى أن حجم انشاءات الأهلى فى الفترة الأخيرة يفوق الـ 230 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الإدارة تقوم فى الوقت الحالى بالبناء فى الشيخ زايد على مساحة 30 فدان، لافتًا إلى أن هناك مقترح بانشاء استاد الأهلى فى فرع الشيخ زايد، خاصة وأن المساحة تسع لاقامة الاستاد بالشكل الذى يليق باسم وكيان القلعة الحمراء.

أضاف فاروق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" أن ميزانية النادى الأهلى تصل لـ 2 مليار و 300 مليون جنيه، وأن النادي مُطالب بسداد أكثر من 260 مليون جنيه مقابل أرض الأهلى الجديدة في التجمع الخامس، مشيداً بمحمود طاهر الذي اختار مكان مميز لإقامة فرع النادي الجديد في التجمع الخامس وهو أمر يحسب له ولكل أعضاء مجلسه.

تابع نائب رئيس الأهلى أن مجلس الخطيب نجح في استبدال أرض التجمع الخامس بالتنسيق مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي اثناء توليه مهام وزارة الأسكان، مشدداً أن المجلس يحاول البدء الفوري في بناء فرع النادي الجديد في التجمع الخامس، وتم بالفعللا التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء مباشرة في المرحلة الأولى.

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وكشف العامري فاروق أن المرحلة الاولى في فرع التجمع الخامس تقام على مساحة 50 فدان، مؤكداً أن تأخر الانتهاء متن أعماتل تطوير أسوار النادي هو كون المقر تاريخي منذ عام 1907 ولذلك يحتاج الأمر تنسسيق مع محافظة القاهرة.