شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك جهز ملف مدعم بـ 5 أدلة على أحقيته بلقب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال طارق يحيى خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على قناة النادي اليوم الجمعة، ، أن الزمالك يطالب بالحصول على اللقب، الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، لأنه حق النادي ولن يسكت عن المطالبه به.

وقال يحي أن مسئولو قلعة ميت عقبة يستندون في المطالبة باللقب بدافع التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء.

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وتابع يحيي: "الزمالك مكنش له ظهير إعلامي حينما توج الأهلي بلقب نادي القرن ولن نفرط في حقنا، ومجلس إدارة الزمالك جهز ملف قوي للمحكمة الرياضية يتضمن 5 أدلة على أحقيته بلقب نادي القرن"

وكلّف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوة قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.