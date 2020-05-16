شكرا لقرائتكم على عهدة أحمد شوبير..إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير، عن إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.
أضاف أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس":"إجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هالة زايد وزير الصحة، سيتم خلاله الاتفاق على إلغاء جميع المسابقات المحلية في جميع الألعاب هذا الموسم بسبب فيروس كورونا".
تابع :"اسئناف المسابقات المحلية، أصبح أمرًا صعبًأ بل مستحيًلا، وإقامة الدوري شبه معجزة"، مضيفًا:"قرار إلغاء الدوري سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل".
وأردف:" بنسبة كبيرة لن تقام مباريات كأس مصر هذا الموسم، وإن أقيمت ستكون في شهر سبتمبر المقبل".
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