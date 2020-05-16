شكرا لقرائتكم شفاء لاعب أتلتيكو مدريد من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أتلتيكو مدريد، يوم الجمعة، عن شفاء البرازيلي، رينان لودي من فيروس كورونا، وانخراطه في تدريبات النادي الإسباني استعداداً لاستئناف منافسات الدوري.
وأصيب اللاعب البرازيلي بالفيروس خلال الفحص الذي أجراه النادي لعدة لاعبين في 8 مايو الماضي، وكشفت التقارير حينها أن الظهير الأيسر في حالة جيدة، ولا تبدو عليه أعراض المرض، قبل أن يخضع لحجر صحي.
وكشفت التحاليل الجديدة عن تعافي اللاعب من الإصابة، وتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق، يوم الجمعة، والتي وافقت الحكومة الإسبانية على استئنافها.
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