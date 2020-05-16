موافقة مشروطة لـ "فيفا" على الـ"ميركاتو 3"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تترقب أندية دوري الخليج العربي ما سيصدر رسمياً خلال الساعات القادمة من قبل اتحاد الكرة ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حول مصير عقود اللاعبين المحليين والأجانب في حال تقرر استكمال موسم 2019-2020.

مصير الموسم الذي تأجل تحديده إلى يونيو/‏‏‏حزيران المقبل، سيسهم في تحديد شكل «الميركاتو» خاصة لو قدر للمسؤولين عن اللعبة اتخاذ قرار استكمال الموسم في أغسطس/‏‏‏آب المقبل، بعد التشاور مع السلطات المختصة.

وعلم «الخليج الرياضي» أن اتحاد الكرة خاطب الفيفا رسمياً حول إمكانية فتح «ميركاتو استثنائي ثالث» يسمح للأندية بالتعاقد مع لاعبين جديد في حال تقرر استكمال الموسم، خاصة أن العديد من اللاعبين المحليين والأجانب انتهت عقودهم أو ستنتهي مع نهاية الشهر المقبل.

لكن مصادر مطلعة، أشارت ل«الخليج الرياضي» إلى أن الفيفا لن يوافق على قيد لاعبين مواطنين جدد في ميركاتو استثنائي، وسيطلب من الأندية التمسك بلاعبيها وتمديد عقودهم حتى موعد نهاية الموسم.

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أما على مستوى اللاعبين الأجانب، فلا يمكن «إجبار» اللاعب على تمديد التعاقد مع ناديه لما تبقى من الموسم، بينما قد يمنح النادي فرصة قيد أجنبي بديل، لكن مع تنفيذ بعض الشروط التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

استمرار الرديف

على الجانب الآخر، كان ملف مسابقة دوري 21 سنة، أو دوري الرديف من بين الملفات الشائكة التي حضرت خلال الورشة الفنية لرابطة المحترفين، حيث طالبت بعض الفرق رسمياً بإلغاء المسابقة، باعتبار أن فائدتها الفنية غير ملموسة، كما أنها تسهم في زيادة عجز ميزانيات الأندية مع ارتباط عناصر الفريق بعقود رسمية.

وشهدت الورشة تبايناً كبيراًَ في الآراء، لكن اللافت هو اجماع الأندية ماعدا الوصل وحتا على أهمية بقاء واستمرار هذه المسابقة، لكن مع إدخال بعض التعديلات عليها، من خلال السماح لعدد من لاعبي الفريق الأول على سبيل المثال بالمشاركة، حتى يتسنى للمدير الفني فرصة متابعتهم خلال المباريات الرسمية، وتأهيلهم في حال عودة بعضهم من الإصابة.

ويبدو أن الرابطة ستسعى جاهدة لضمان استمرار المسابقة، خاصة أن إلغاء البطولة سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من اللاعبين، بما قد يؤدي إلى تقليص نسبة اللاعبين الممارسين، خاصة أن كشوف فرق الرديف تشهد وجود أكثر من 250 لاعباً.

وطرحت اللجنة الفنية وضع شروط على اللاعب المقيم في حال استقطابه من الخارج ،ومنها أن يكون اللاعب لديه إقامة سارية في الدولة لمدة سنة أو أكثر ويكون لاعب محترف مع عدم المساس باللاعبين المسجلين في الموسم السابق.