جاسم السويدي: الأندية أصبحت أكثر عقلانية بعد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رأى جاسم السويدي وكيل اللاعبين المعتمد، أن جائحة «كورونا» ستترك آثارها على كرة الإمارات، لكن تلك التأثيرات قد يكون لها وجه إيجابي في الوقت نفسه.

واعترف السويدي بأن الأندية حالياً تقوم بخطوات جادة من أجل إبرام تعاقدات جديدة، لكنها تسعى إلى أن تكون كل خطوة مدروسة ودقيقة، خاصة أن بعض الأندية قد تشكل الجائحة فرصة إيجابية لها من أجل التمسك بعناصرها من لاعبين أساسيين، مقابل حصول البعض الآخر على لاعبين من أصحاب القدرات المميزة بأسعار أقل مما كانت عليه في الفترة السابقة.

ومضى يقول: «لا يمكن أن نغفل تأثيرات الجائحة ليس على كرة الإمارات وحسب؛ بل على عالم لعبة المستديرة سواء في السوق الخليجي أو حتى الأوروبي وفي أمريكا الجنوبية».

Advertisements

وأكد جاسم السويدي أن «الميركاتو» سيشهد صفقات جيدة، على الرغم من الحذر الكبير من قبل بعض الأندية، لكن هناك مشاورات ومحاولات جادة، لكسب خدمات بعض اللاعبين، وإن كان المؤشر سيكون أكثر سخونة، حين تتضح معالم المرحلة المقبلة.

وحول قرار الاتحاد بتقليص رواتب اللاعبين إلى ما نسبته 40%، أوضح السويدي قائلاً: «يجب أن نشيد وأن نرفع القبعة للاعبين المواطنين على تجاوبهم الكبير مع هذه الخطوة التي سارت عليها الأندية محلياً وعالمياً، وكل لاعب مواطن أظهر حرصاً على الالتزام بقرار النادي، وهناك تضحيات كبيرة من اللاعبين، كنت آمل أن تشهد مزيداً من تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام».

وأشار السويدي إلى أن «الميركاتو» قد يكون بدأ باكراً، وهناك صفقات حسمت خاصة على مستوى تجديد العقود، وهناك صفقات أخرى سيتضح مصيرها أكثر بعد اتضاح معالم مصير الموسم الذي لا يزال معلقا».

وختم السويدي قائلاًَ: «نأمل أن تعود المنافسات إلى الملاعب، وتعود الجماهير من جديد إلى المدرجات؛ لأن وجودها دائماً ما يمنح المباريات طعماً ورونقاً مميزين».