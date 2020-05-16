شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسب صفقة تيجالي بعقد لموسمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
كسب النصر سباق التعاقد مع سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة بعدما تعاقد معه لمدة موسمين، وذلك بعد منافسة من ناديي الشارقة والوصل.
وأعلن النصر عبر حسابه في «تويتر» ضم تيجالي ونشر صورة للاعب الوحدة السابق وهو يرتدي كمامة زرقاء وعليها شعار النادي،في إشارة إلى التعاقد في ظل جائحة كورونا.
ويعد تيجالي(35 عاماً) مكسباً للنصر، ولاسيما أنه سيلعب في الدوري كلاعب مواطن بعدما نال الجنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، هذا عدا عن أنه هداف مميز بعدما سجل في صفوف«العنابي» 152 هدفاً في الدوري.
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