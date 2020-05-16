كلباء يجدد لمدربه داسيلفا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي اتحاد كلباء تجديد عقد مدربه الأوروجوياني خورخي داسيلفا لموسم جديد، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع «النمور» بعدما استلم قيادته في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2019.

وقال نادي كلباء: إن «إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم تسعى لدعم استقرار الفريق، لذلك قامت بتجديد عقد المدرب داسيلفا للاستمرار مع الفريق في الموسم القادم وإعطائه الفرصة الكاملة، وتهيئة كافة الإمكانات من أجل خلق فريق متجانس ذي شخصية مميزة».