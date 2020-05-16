نجاحات مانشستر سيتي تزعج قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزالت شركة «فيسبوك» عشرات الحسابات والصفحات المزيفة والوهمية استهدفت وبشكل ممنهج تشويه سمعة نادي مانشستر سيتي أحد أكثر الفرق الإنجليزية نجاحاً في السنوات الأخيرة، وقد تبين أن قطر تقف وراءها.

في الثاني من سبتمبر/أيلول عام 2008 انتقلت ملكية نادي مانشستر سيتي إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبعد مرور 12 عاماً حقق «القمر السماوي» في ظل الملكية الإماراتية 14 لقباً،بينها 4 بطولات دوري«البريميرليج»،كما غير النادي المشهد بالكامل في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

ويبدو ان تلك النجاحات لم تعجب نظام الدوحة،الذي استأجر حسابات وهمية في الهند لبخ سمومها على مانشستر سيتي، وهو ماعبرت عنه شركة «فيسبوك» بأنه «سلوك زائف منسق»، وعملت الشركة في شهر فبراير/شباط الماضي وحده على إزالة 37 حساباً على «فيسبوك» و32 صفحة و 11 مجموعة و42 حساباً على «إنستجرام»، واتبعته بإزالة حسابات مزيفة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وحسب صحيفة«ديلي ميل» البريطانية أن تلك الحسابات التي نشرت أخباراً مضللة، اختلقت قصصاً مزيفة، وإفتراءات مستمرة ضد بطل الدوري الممتاز«البريميرليج».

وكانت معظم الحسابات المحذوفة تتخذ من الهند مقراً لها، التي غالباً ما تنطلق منها مثل تلك النشاطات للترويج للأخبار المزيفة، نظراً للأعداد الكبيرة للأشخاص المهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ولفتت«ديلي ميل» إلى أن تلك الحسابات قامت بنشر قصصاً للترويج لقطر، ومنها استضافتها لمونديال 2022،كما أنها استهدفت أيضاً المملكة العربية السعودية التي قطعت سابقاً على غرار الإمارات والبحرين ومصر علاقتها الدبلوماسية بقطر بسبب دعمها للإرهاب.

كما قامت شركة «جرافيكا» التابعة لـ«فيسبوك»، بتقديم تفاصيل بشأن نشاطات ما وصفتها بأنها «برامج روبوتية» تعمل على نشر أشياء مؤيدة لقطر.

وحسب التقرير فإن تلك الحسابات المحذوفة تنشر العديد من القصص المسيئة لنادي مانشستر سيتي وتمتدح أمير قطر، عبر موقع «ميرور هيرالد» والذي تم حجبه سريعاً.