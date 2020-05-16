بيدرو: العين فريق بطولات.. وصحة المجتمع أهم من كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، في تصريحات تلفزيونية لقناة العين، في رده على سؤال خاص بتقريره الفني واحتياجاته للموسم الجديد، أن الحديث عن التحضيرات للموسم الجديد سابق لأوانه، مفضلاً التركيز في الوقت الراهن على الموسم الحالي، خصوصاً أن حظوظ فريقه حاضرة في المنافسة على الألقاب.

وقال: «سنُقاتل من أجل الفوز بلقبي بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، ونرغب في اللعب بأسلوبنا المعروف وطريقتنا التي اعتدنا الفوز بها، لذلك لن أتحدث عن الموسم القادم وأمامي الحاضر الذي يحتشد بالكثير من المعطيات المهمة والاستحقاقات التي نتطلع إلى الفوز بها مع نهاية الموسم الحالي».

وأضاف: «الجميع على معرفة جيدة بأهداف النادي، ويدرك رغبتنا الكبيرة في تحقيق أهدافنا وطموحات جماهيرنا بكل تأكيد، لذلك نحن مطالبون حالياً بالتركيز على التخطيط الجيد والعمل الذي يقودنا إلى بلوغ منصات التتويج حتى نكون جميعاً سعداء، وبعدها سنتحدث عن الموسم القادم، وما الذي يجب علينا القيام به، وحالياً المستقبل بالنسبة لنا هو الحاضر، وسنعمل وفقاً لهذا المنطق».

وعن مدى رضاه حول البرامج التدريبية لفريقه «عن بُعد» قال: «أعتقد أن التدريب عن بُعد يختلف عن البرامج التدريبية التي اعتدنا القيام بها، وجميع اللاعبين أظهروا تجاوباً رائعاً مع التمارين عبر الاجتماعات المرئية، والجميع يستمتعون بوقتهم لأنهم ملتزمون بالحجر الصِّحي المنزلي، وهي لحظات فارقة بالنسبة لهم، فالأمر لا يتعلق بالجانب البدني فحسب، بل يرتبط بروح الفريق والتي أراها جيدة، فهم يستمتعون بوجود زملائهم إلى جانبهم، وهو أمر مهم بالنسبة لنا كجهاز فني».

عن رأيه في القرار المبدئي لاستئناف الدوري في أغسطس المقبل قال: «الواقع يؤكد أن صحة المجتمع أهم من مباريات كرة القدم، لذلك لا بد من اعتماد آلية مثالية لإدارة المباريات في مرحلة ما بعد كورونا، وشخصياً أثق كثيراً في قرار المسؤولين في ما يتعلق بتحديد الوقت المناسب للانخراط في الحصص التدريبية الجماعية، وموعد استئناف المباريات، وفي اعتقادي أن تأجيل موعد إقامة المباريات كان مهماً، وعلينا أن نضمن أن الأجواء تبعث على شعور اللاعبين بالراحة، للاستمتاع بلعب المباريات وتقديم المباريات الجيدة والتي ستتابعها الجماهير، وربما لن يكونوا متواجدين على المدرجات كالمعتاد، كما نحب ونفضل، وإنما في منازلهم وعندما نلعب، سنلعب من أجل العين وتحقيق الفوز، وعندما نشعر بالراحة خلال اللعب، سنظهر ثقتنا بأنفسنا لتقديم أفضل أداء وتحقيق أهدافنا المرجوة».

وعن الدرس الذي خرج به من الظروف التي يعيشها العالم في أزمة كورونا، قال: «أعتقد أنَّ الدرس الأهم الذي تعلمناه خلال هذه الفترة هو أننا جميعاً في أمس الحاجة لمساعدة بعضنا البعض في حياتنا الطبيعية، وينطبق ذلك على حياتنا فعلياً في كرة القدم، لأننا وحدنا لن نتمكن من تحقيق الهدف، ودائماً نحتاج إلى عمل الفريق، وهذا ما يحدث الآن وفي اعتقادي هذا هو الدرس الأهم بالنسبة لي والتحدي الذي سنواجهه في المراحل القادمة ليس على المستوى الفردي، ولكن على مستوى المجتمع والعالم ككل، لأنَ العالم سيتغير وعلينا التأقلم مع هذا التغيير، وأن نتعامل بروح الأسرة الواحدة، كما يلعب الفريق الواحد وبالتأكيد ستكون الأمور جيدة ونحقق المطلوب».

وحول كيف قضاء وقته بالحجر قال: «نعيش أوقاتاً غير عادية، وبكل تأكيد صعبة علينا جميعاً، ولكن بالمقابل نمضي وقتاً أكبر مع أفراد العائلة، وهو الأمر الجيد، وشخصياً أعتبره أمراً مهماً للغاية، وأحرص على القيام ببعض الأعمال الأخرى، كمشاهدة مباريات فريقي، وطريقة لعبنا السابقة، وما يمكننا أن نطوره ونحسنه على الأداء كجزء من برنامجي اليومي، لأنني أرغب في أن تكون طريقة لعبنا أفضل، وأن نحقق نتائج جيدة».