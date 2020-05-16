علي حمد: ورثنا بعض المشاكل ونتطلع لإعادة اللحمة لبيت الحكام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عاطف صيام

أكد علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة في تصريحاته بقناة العين التلفزيونية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتمد مبدأ سلامة اللاعبين وكل عناصر اللعبة في التعديلات الأخيرة على اللائحة، وكان قد طالب الاتحادات القارية والمحلية بتقييم الوضعين العام والصحي بالتزامن مع جائحة فيروس كورنا المستجد «كوفيد19»، وبناءً على ذلك اتخذت أغلب الاتحادات التدابير اللازمة وقررت تعليق المسابقات الرياضية.

وقال: «قياساً بفترة التوقف الطويلة، المؤكد أن الوضع أصبح يتطلب إعادة تجهيز بدني للاعبين من جديد، ولأن معظم المقترحات الحالية تتجه لعودة النشاط في أغسطس المقبل، الأمر الذي سيترتب عليه إلحاق المسابقات الحالية باستحقاقات الفرق في الموسم الجديد بما في ذلك المنافسات الخارجية كدوري الأبطال والتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم.

وحول المقترح الذي تقدم به رئيس اللجنة الطبية بنادي العين الدكتور طلال الخزرجي والخاص بزيادة عدد التبديلات إلى سبعة من وجهة نظر صحية وطبية لتخفيف العبء على اللاعبين قال: نمتلك في دولة الإمارات كفاءات طبية على أعلى مستوى وتتمتع برؤية مستقبلية وفكر مواكب لعلامات التطور، وأعتقد أن طرح الدكتور طلال الخزرجي الذي سبق تعديلات الفيفا بخصوص رفع سقف التبديلات كان في محله بغض النظر عن الرقم خمسة أو سبعة، ومن وجهة نظري أن خمسة تبديلات منطقية وفي حال استمرار المباراة وفقاً للائحة المسابقة إلى أشواط إضافية يسمح بالتبديل السادس، وأعتقد أن تعديلات الفيفا تطابق رؤية رئيس اللجنة الطبية بنادي العين».

وعن مدى الاستفادة من المرحلة الماضية في لجنة الحكام خصوصاً وأنها ارتبطت بكثير من التعليقات على تراجع المستوى في ظل التعامل مع الفار قال: «الحقيقة منذ أن توليت رئاسة اللجنة، ذكرت بأنني لست راضياً عن مستوى الحكام خلال الفترة الماضية، وسعينا إلى عقد العديد من ورش العمل، لمواكبة علامات التطور خصوصاً في تقنية الـ«VAR»كونها جديدة، خلال الفترة الماضية كانت هناك حالة من عدم التوفيق في كثيرٍ من المواجهات اتساقاً مع تطبيق تقنية الفيديو».

وزاد: «خلال الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا، حرصنا على مواكبة التقنيات الحديثة، كما حرصنا على الاستمرارية في تنظيم المحاضرات وورش العمل، عن طريق البرامج الإلكترونية، واعتمدنا خمس فعاليات خلال الأسبوع شملت تحليل مبارياتنا المحلية والبرامج التدريبية الخاصة باللياقة البدنية، حتى صدور القرار المبدئي باستئناف الدوري في أغسطس، حيث تمت إراحة الحكام من برنامج التدريبات البدنية، واقتصرنا برامجنا عن طريق البوابة الإلكترونية البلاتفورم المخصصة للحكام وهناك اختبارات أسبوعية للحكام، وبرنامج شامل لتجهيز الحكام».

وحول إن كانت لجنة الحكام قد ورثت مشاكل من سابقتها، قال: «نتحدث بأمانة وواقعية وشفافية كل إنسان يجتهد وفقاً للمعطيات المتاحة أمامه وفكره الإداري ويبقى تقييم العمل في نهاية المطاف لدى الشارع الرياضي، لأن الأمور في عالم كرة القدم تعتبر واضحة ولا يمكن مداراتها وردود الأفعال كانت مطروحة أمام الجميع، بلا شك كان هناك قصور في بعض الجوانب ونسعى خلال المرحلة القادمة إلى عودة اللحمة إلى بيت التحكيم وسيتم اعتماد نظام واضح يحدد مهام الأشخاص حسب الاختصاص وبرامج تطوير الحكام بداية بالنشء وبدأنا فعلياً التنسيق لتدشين فترات معايشة الحكام في خمسة دول ولكن تأجل الأمر بسبب جائحة كورونا، حيث كانت لدينا مشاركات مؤكدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى في اليابان والسويد وأوزبكستان وبلجيكا، لاكتساب الخبرات من مختلف المدارس التحكيمية.

وحول رده كرئيس للجنة الحكام على من ينادون بالحكم الأجنبي لعدم الرضا على تقنية الفار قال: «السؤال من شقين عدم الرضا على الفار وهذا مسؤولية يتحملها اتحاد الكرة في مشروع تسويق برتوكول تقنية الفيديو، إذ نجد العديد من المطالب عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن البرتوكول، فهناك أحكام معينة تضبط آلية استخدام تقنية الفيديو في حال تم خرقها سيتعرض الاتحاد لعقوبات من المجلس التشريعي للفيفا، لذلك لابد من الالتزام بالبروتوكول حتى لا نتعرض للمخالفات ونعمل حالياً على تسويق بروتوكول الفار في اتحاد الكرة لتثقيف الشارع الرياضي بآلية استخدام هذه التقنية، أما فيما يتعلق بالحكم الأجنبي هناك دعم كبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، للحكم المواطن وفي اعتقادي أن الحكم الإماراتي حقق الكثير من الإنجازات وحصل على السمعة العالمية والخطأ في مباراة أو مواجهتين مرتبط بطبيعة كرة القدم وواجبنا العمل على تقليل نسبة الأخطاء ودورنا أن نعمل على أن يكون الحكم المواطن الركيزة الأساسية في منظومة كرة القدم بالدولة».