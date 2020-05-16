نبيل عاشور يحصل على ماجستير القانون الرياضي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تلقى نبيل عاشور أمين عام اتحاد كرة اليد والمرشح لرئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية القادمة التهاني والتبريكات من أبناء كرة اليد في الدولة والمنطقة الخليجية والعربية والوسط الرياضي بصفة عامة بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في القانون الرياضي من الجامعة الأمريكية في الإمارات، وكانت رسالة الماجستير تحت عنوان «التميز الرياضي».

وتوجه بلبل كرة اليد في الدولة بالشكر إلى كل المهنئيين، وقال: «إنجازي العلمي هدية إلى الوالدة «أم سعيد» وإلى روح الوالد طيب الله ثراه في هذه الأيام المباركة وإلى أشقائي اللاعبين السابقين سعيد وعصام وقاسم وسالم وناصر وأسرتي الكبيرة والصغيرة وإلى كل من ساندني ووقف إلى جانبي في مشواري الرياضي والإداري والعلمي».

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