ميسي يشيد بلاوتارو: لاعب رائع ومتكامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم مجدداً بمواصفات مواطنه المهاجم لاوتارو مارتينيز، المرشح بقوة للانضمام من إنتر الإيطالي إلى الفريق الكتالوني.

وفيما احتفل رأس حربة برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز بعامه الثالث والثلاثين، يبحث متصدر وحامل لقب الدوري الإسباني في آخر موسمين عن لاعب يحمل الشعلة الهجومية بدلاً منه.

وفي ظل تقارير كثيرة تشير إلى رغبة برشلونة في ضم لاوتارو من إنتر، أعاد ميسي توجيه الإشادة لمواطنه وقال لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «لأكون صريحاً، لا أعرف إذا حصلت أو تحصل مفاوضات حوله، لا فكرة لدي. لكن كما قلت من قبل، لاوتارو مهاجم رائع وكامل، هو قوي ويراوغ جيداً، يمكنه تسجيل الأهداف وبمقدوره حماية الكرة، لديه الكثير من نقاط التشابه مع لويس سواريز، سنرى ماذا سيحصل».

وتألق لاوتارو (22 عاماً) بشكل لافت هذا الموسم مع إنتر وشكل ثنائياً هجومياً ضارباً مع البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد تسجيله 16 هدفاً في 31 مباراة هذا الموسم، لكن تقارير صحفية أشارت إلى قيمة بنده الجزائي مع إنتر تناهز 120 مليون دولار.

وتابع ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات والذي سيبلغ الثالثة والثلاثين في يونيو المقبل: «من يقرّر في ملف الانتقالات يجب أن يكون ذكياً في الميركاتو المنتظر. يجب تحسين الفريق بذكاء».