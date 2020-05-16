آمال أمريكية بإقامة بطولة التنس في نيويورك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب أن هدفه هو الإبقاء على إقامة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في نيويورك، مع إعداد سيناريوهات بديلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كريس ويدماير: «إن هدف الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب هو تنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020 في نيويورك في الموعد المحدد»، مع التأكيد على أن الاستعدادات «جارية».

وفرض «كوفيد-19» شللاً كاملاً على منافسات كرة المضرب المعلقة حتى 13 يوليو على أقرب تقدير، حيث تم إلغاء العديد من الدورات والبطولات أبرزها بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة الجراند سلام، التي ألغيت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية، في حين أرجئت بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من مايو إلى سبتمبر.

ويحوم الشك حول إقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويوروك في الفترة بين 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر، على أن يبت المنظمون بمصيرها في منتصف يونيو.

وأصبحت نيويورك مركزاً للوباء في الولايات المتحدة وباتت إمكانية تنظيم فلاشينج ميدوز في هذه المدينة صعبة ومصدراً للعديد من التكهنات، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الاتحاد الأمريكي للعبة يفكر في نقلها إلى إنديانا ويلز بولاية كاليفورنيا أو أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأوضح ويدماير: «ندرك أن هناك الكثير من التكهنات حول إقامة البطولة. لكننا نود توضيح ذلك، إذا استكشفنا كل الاحتمالات لتنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، فإن احتمال تغيير المكان أو التاريخ ليس هو الأهم في هذه المرحلة».

وأضاف: «في ظل الشك والتطور المستمر للوباء، فإن الاتحاد الأمريكي مستعد للعديد من الاحتمالات بما في ذلك الاضطرار إلى اللعب خلف أبواب مغلقة».

وتابع أن القرار النهائي بشأن مصير بطولة الولايات المتحدة المفتوحة سيتم اتخاذه الشهر المقبل «بين منتصف وأواخر يونيو»، مشيراً إلى أن «الأولوية ستعطى لسلامة جميع الأطراف المعنية بهذه البطولة».