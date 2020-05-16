رابطة الدوري السعودي تبلغ الأندية بخطة العودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أبلغت رابطة دوري المحترفين السعودي الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف دوري المحترفين في 20 أغسطس، وطلبت منهم الرفع خلال 48 ساعات بالصعوبات التي تواجه الأندية لحلها قبل العودة المرتبطة بقرار السلطات الصحية.

ومن بين المصاعب التي سترفعها الأندية ملف العقود التي تنتهي في يونيو المقبل، ومرئياتها حول الاستعانة بالحكام المحليين وتقنية «الفار».

في غضون ذلك، تتجه الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم لاختصار الجولات الثماني المتبقية في الدوري في 6 أسابيع، في حين ستكون الاستعانة بالحكام الأجانب وتقنية الفار وفق ما تسمح به الظروف الصحية وأيضاً مستقبل الرحلات الدولية التي لا تزال معلقة بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، خاطبت الأندية الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب بضرورة التجمع في نهاية يونيو حتى يتم الاستعداد لخوض الاستعدادات وقبل ذلك تطبيق الاحترازات الطبية كالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً قبل التدريبات.

وتمت المصادقة خلال الاجتماع الطارئ «عن بعد» للرابطة واتحاد الكرة على تكليف عبد العزيز الحميدي رئيساً للرابطة حتى نهاية الموسم خلفاً للمستقيل مسلي آل معمر.