الدوري الأمريكي يمدد وقف التدريبات الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تمديد فترة منع إقامة التدريبات الجماعية أو بمجموعات صغيرة لأنديتها حتى الأول من يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسمحت رابطة «إم إل إس» الأسبوع الماضي للاعبين الراغبين، في ممارسة التمارين الفردية في منشآت أنديتهم، في الولايات والمدن التي سمحت فيها السلطات المحلية بذلك.

من أصل 26 نادياً في الدوري، لم تحصل تسعة منها بعد على الضوء الأخضر من ولاياتها أو سلطاتها لعودة لاعبيها إلى المستطيل الأخضر.

أما بالنسبة للأندية الأخرى، فقد وُضع بروتوكول صحي من أجل العودة إلى التدريبات يشمل قوانين عدة منها احترام التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، ارتداء الأقنعة الواقية والخضوع لكشف الحرارة فور الوصول إلى المنشآت قبل التوجه إلى المكان المخصص لكل لاعب على أرض الملعب.

فيما أبقت الأندية على صالاتها التدريبية وغرف تبديل الملابس ومكاتبها مغلقة، باستثناء الأماكن المخصصة للعلاج الطبي أو إعادة التأهيل، تحت إشراف الفريق الطبي لكل فريق، والتي لا يمكن أن يقوم اللاعبون بها في منازلهم.

وجاء في بيان الرابطة «ستواصل «إم إل إس» وأنديتها العمل بشكل وثيق مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، ووكالة الصحة الوطنية الكندية (إي إس بي سي)، والسلطات الصحية المحلية على هذه المسألة التي ما زالت في تطور مستمر».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الرابطة تنوي استكمال الدوري على شكل بطولة من 26 نادياً، في مكان آمن أكثر من غيره، وهي مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

وتقضي الخطة بانتقال الأندية في شهر يونيو المقبل إلى المدينة والتدرب لفترة شهر قبل استئناف المباريات.