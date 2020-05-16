تشيفيرين: قرار إنهاء الدوري الفرنسي خاطئ ومتسرع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أن قرار رابطة الدوري الفرنسي بإنهاء الموسم الكروي في أواخر إبريل الماضي، على خلفية قرار الحكومة كان «سابقاً لأوانه».

وأعلنت الرابطة في 30 من الشهر الفائت التوقف النهائي للموسم وتتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب، بعد نحو 48 ساعة من إعلان السلطات السياسية تجميد النشاط الرياضي، وإن من دون جمهور، حتى سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين: «بالنسبة لي، القرار كان سابقاً لأوانه.. رأيي الشخصي أنهم أنهوا الموسم في وقت مبكر جداً، هذا ليس مثالياً، لأنه يمكن للأمور أن تتحسن ويمكن للجميع اللعب مجدداً، باستثناء بعض البطولات».

وتابع السلوفيني: «ولكن مجدداً، هذا قرار حكومي، فما عساها الأندية أن تفعل؟ إن لم تحترمه».

وسبق للاتحاد القاري أن أعرب عن رغبته بإنقاذ مسابقاته وخصوصاً دوري أبطال أوروبا من دون أن يحدد بعد موعداً لاستئنافها.

وقال تشيفيرين: «لدينا ناديان فرنسيان ينافسان في دوري الأبطال (سان جرمان وليون)، وبهذه الحالة لن يلعبا حتى أغسطس، لا أعرف ما إذا كان ذلك أمراً جيداً لهذين الفريقين، ألا يلعبا ومن ثم العودة إلى مباريات قاسية ومهمة».

وسبق أن اعترض ليون على قرار رابطة الدوري بإنهاء الموسم، لاسيما وأن مركزه السابع لن يخوله المشاركة في أي من المسابقتين القاريتين «دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمرة الأولى منذ العام 1997، إلا إذا توج بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب سان جيرمان في المباراة النهائية (يحدد موعدها لاحقاً)، أو التتويج بلقب مسابقة دوري الأبطال المعلقة بدورها بسبب «كوفيد-19»، علماً أنه يتقدم على يوفنتوس بطل إيطاليا بهدف نظيف من ذهاب الدور ثمن النهائي.

وتقدم رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس بطعنين أمام المحكمة الإدارية بشأن الإيقاف المبكر للبطولة.

وعلّق تشيفيرين: «لقد سمعت بالمشاكل حيال تلك المسألة (بما خص التأهل إلى المسابقات الأوروبية)، ولكن أترك ذلك لرابطة الدوري الفرنسي والسلطات الفرنسية للاهتمام بالموضوع».