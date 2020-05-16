شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا يعلن رحيل مديره الرياضي زوبيزاريتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مرسيليا الفرنسي رحيل مديره الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا قبل عام من نهاية عقده، في خطوة تزيد الشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش الذي ربط مصيره بتواجد الحارس الدولي السابق.
وكتب النادي المتوسطي في بيان: «يعلن مرسيليا، وباتفاق متبادل، رحيل أندوني زوبيزاريتا»، موضحاً أن «تعيين مدير عام مسؤول عن كرة القدم يأخذ مجراه».
وكان زوبيزاريتا (58 عاماً) وصل إلى مرسيليا في خريف عام 2016 بتزكية مالك النادي الأمريكي فرانك ماكورت، ورئيسه جاك هنري إيرود.
بدوره، كتب زوبيزاريتا: «أنهي مشواري كمدير رياضي، وأنطلق كمشجع لمرسيليا».
ويأتي رحيل زوبيزاريتا برغم حلول مرسيليا في المركز الثاني في الدوري، بعد إلغاء ما تبقى منه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وكان فيلاش بواش أعلن في 15 يناير الماضي دعمه لعمل «زوبي» الذي جلبه إلى النادي الصيف الماضي. وقال: «قدمت إلى هنا أولاً بسبب كبر النادي، وثانياً لأجل أندوني زوبيزاريتا. قلت سابقاً إن مستقبلي مرتبط تماماً بمستقبله».
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