شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري الروسي 21 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعاود الدوري الروسي لكرة القدم نشاطه في 21 يونيو بعد تعليق منافساته في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا القرار على الرغم من تسجيل إصابات متزايدة بـ «كوفيد-19» في روسيا في الأيام الأخيرة.

وكانت السلطات قد مددت مطلع إبريل الماضي تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 مايو.

وتوقفت المباريات بعد المرحلة الـ 22 عندما كان زينيت سان بطرسبرغ متصدراً (50 نقطة)، بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف وموسكو وكراسنودار.

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