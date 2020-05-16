حكيم شاكر يخسر قضائياً أمام الاتحاد العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



أعلنت الهيئة المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن القضاء رد شكوى مدرب المنتخب الأسبق حكيم شاكر ضد الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان: «أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها القاضي برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب العراقي الأسبق حكيم شاكر، المقامة ضد اتحاد الكرة».

وأضاف البيان أن شاكر سبق وأن حصل على قرار من محكمة الاستئناف بتعويض بمبلغ مليار و37 مليون دينار عراقي، عن الأضرار التي لحقت به جراء فسخ عقده من الاتحاد، بعد بطولة كأس الخليج في السعودية.

وتابع: «ووفقاً لقرار المحكمة، الاتحاد غير ملزم بدفع أي تعويض مالي للمدرب حكيم شاكر».