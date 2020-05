كريم بنزيما ينضم لمبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد والمنتخب الفرنسي إلى قائمة النجوم العالميين الذين شاركوا في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» التي انطلقت من دبي ووصلت للعالم، وتحث كافة فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الصحة الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة فيروس كورونا وخاصة في أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك.

وظهر بنزيما في الفيديو الذي أرسله إلى مجلس دبي الرياضي مرتديًا الزي الإماراتي (الكندورة) حيث يرتبط بعلاقة محبة كبيرة مع دولة الإمارات ويزورها سنوياً، كما اعتاد زيارة الدولة في شهر رمضان المبارك، وزار سابقاً دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وتضم منافسات رياضية عديدة، وقام خلال زيارته بممارسة رياضة البادل تنس مع عدد من اللاعبين المشاركين في منافسات اللعبة التي تقام ضمن منافسات الدورة.

ونشر بنزيما رسالة في الفيديو قال فيها: «إلى كل أصدقائي في الإمارات وإلى كل المسلمين في العالم خلال شهر رمضان المبارك، يمر كل شخص في العالم بأوقات صعبة هذه الأيام بسبب جائحة كوفيد 19، لذلك يجب أن نحرص على مساعدة بعضنا البعض خلال هذه الأزمة، ابقوا بسلام واعتنوا بأنفسكم وبمن تحبون، لعل الله يحفظ الجميع».

واستقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe» عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم العالمية الذين شاركوا برسائل توعوية إلى دولة الإمارات تشجع على التدريب والحفاظ على الصحة تحت شعار هذه المبادرة الرائدة، كما تفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة.

ومن أبرز النجوم الذين انضموا للمبادرة كارليس بويول، جينارو جاتوزو، فرناندو سانز، جوليو باتيستا، كريستيان كاريمبو، خافيير زانيتي، خوان سيباستيان فيرون، ماركو ماتيراتزي، أشرف حكيمي، باتريك كلويفرت، ريان جيجز، كولينا، إريك أبيدال، روبرتو كارلوس، لويس فيجو، نيكولا أنيلكا، ميشيل سلجادو، هرنان كريسبو، إيفان راكيتيش، عبدالله أبو زمع، فالكاو، والتر زينجا، ماسيمو أمبروزيني، ومايكل سيلفيستر، كما شارك في المبادرة عددًا من الأبطال الأولمبيين وهم التونسية إيناس بوكري والمغربية فاطمة الزهراء أبوفارس، والسويسري رامون زينهاوسرن البطل الأولمبي في رياضات التزلج.