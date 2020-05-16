شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم محمد عواد ليخرج من حسابات الرحيل بالزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمد عواد، حارس الزمالك، من حسابات الرحيل عن الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، حيث أبدى الحارس تمسكه بالاستمرار فى القلعة البيضاء، مع الاجتهاد فى التدريبات حين عودة النشاط الكروى للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مجددًا فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يخوض الحارس، تدريبات بدنية قوية فى المنزل مع متابعة تنفيذ برنامجه التدريبى بالتواصل مع عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق بصورة مستمرة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة الحالية، حتى يكون جاهزًا فى حالة قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، منحه فرصة المشاركة فى الفترة المقبلة، فى حالة تم استئناف النشاط الرياضى، لذا يستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما قدمه محمد عواد مع قلعة ميت عقبة، بعد خروجه من حسابات الرحيل عن الزمالك..

- 16 مباراة مشوار محمد عواد مع الزمالك

انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك حتى الآن فى 16 مباراة مع قلعة ميت عقبة، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019.

استقبل محمد عواد 13 هدفًا مع الزمالك، بواقع 7 أهداف فى الدورى الممتاز، و3 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و3 مباريات فى السوبر المصرى أمام الأهلى.

فيما نجح بالخروج بشباكه نظيفة مع الزمالك فى 9 مباريات بواقع 3 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر النسخة الماضية.

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- كارتيرون يكتفى بمشاركة محمد عواد فى 4 مباريات

تراجعت مشاركات محمد عواد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث اعتمد بصفة أكثر على محمد أبو جبل، حارس الزمالك، فى المباريات الأخيرة للأبيض، فيما اكتفى محمد عواد بالمشاركة مع كارتيرون فى 4 مباريات، بواقع مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهما فى الدورى الممتاز، وتلقى خلالهم 3 أهداف فى مباراته أمام طلائع الجيش.

فيما خرج بشباكه نظيفة فى 3 مباريات أمام أول أغسطس الأنجولى مرتين، وبيراميدز.