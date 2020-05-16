7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك يُناقش مقترح عودة محامى نيمار لتولى قضية نادى القرن
اتحاد الكرة يستعين بـ"البوابة المطهرة" لمواجهة فيروس كورونا
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الإستعانة بـ"البوابة المطهرة"، ووضعها على أبواب مقر الجبلاية بحيث يتم تعقيم أى فرد يدخل مقر اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلفت اللجنة الخماسية وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بمتابعة وإنهاء هذا الملف خاصة وأن وزارة الرياضة استعانت بالبوابة المطهرة أيضا للوقاية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
ابتعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي والمنتخب الاولمبي عنإرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بعدم حاجته لتدعيم الدفاع الأحمر الصيف المقبل بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي حيث يرى فايلر أن حجازي هو المدافع الوحيد القادر على تقديم إضافة فنية للفريق حال التعاقد معه وإذا لم يتم التعاقد معه فليس هناك حاجة لضم مدافعين الصيف المقبل، وتسببت رؤية المدرب السويسري في إبتعاد مدافع أنبي عن الأهلي خاصة وأن النادي البترولي يُبالغ دائماً في طلباته المالية للإستغناء عن لاعبيه وهو ما قلل من حماس مسئولو الأهلي لأتمام الصفقة التى باتت بعيدة المنال أن لم تحدث مُستجدات الفترة الماضية ويتراجع الأهلي ويعاود التفاوض مع النادي البترولي للتعاقد مع مدافعه.
دجلة عن رحيل محمد عبد العاطى: لم تصلنا عروض رسمية والقرار بيد المدرب
كشف مصدر مسئول بنادى وادى دجلة عن حقيقة رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول فى نهاية الموسم الحالى، وفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أى عرضَا رسمية لتتم مناقشته فى الفترة الحالية، وأن الأحاديث التى يتم تداولها حول دخول اللاعب فى حسابات بعض الأندية مجرد أحاديث شفهية لم ترتقى إلى العروض الرسمية التى يتم النظر إليها بعين الاعتبار ومناقشتها من حيث المبدأ أو المقابل المادى.
عمر السولية أفضل لاعب وسط بمصر فى استفتاء ”الخليج 365”
تفوق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منافسيه طارق حامد لاعب وسط الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، فى الاستفتاء الذى طرحته ”الخليج 365” من أجل اختيار أفضل لاعب وسط فى مصر بالوقت الحالى، وتقلصت المنافسة بين 3 أسماء نظرًا لكونهم الأعلى سعرًا وسط باقى زملائهم فى نفس المركز، وإنهم من القوام الأساسى لمنتخب مصر الأول.
الزمالك يُناقش مقترح عودة محامى نيمار لتولى قضية نادى القرن
يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عدد من المقترحات بشأن عودة العمل مع المحامى الإسبانى كريسبو، المحامى الذى تولى عملية انتقال البرازيلى نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان، وذلك لتولى قضية نادى القرن، بعدما عمل مع النادى الأبيض فى وقت سابق فى عدد من القضايا المختلفة، حيث سيتم مناقشة حسم هوية المحامى الأجنبى للنادى خلال الفترة الجارية للتواصل معه حول المسألة، حيث يطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد هذا اللقب.
المصري يرد على حسام حسن بشكوى في الأولمبية ودعوى في القضاء الإداري
أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن ناديه تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، وقام برفع دعوى في القضاء الإداري رداً على شكوى حسام حسن المدير الفني السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتي طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن النادي البورسعيدي، وقال محمد الخولي في تصريحات لليوم السابع :" شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن"، كاشفاً أن حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد.
الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف التجديد وتعديل العقود فى الأهلي
يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الاجتماع المُرتقب بينهما عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق وتمديد البعض الآخر، بجانب تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل، وفى مقدمتهم مروان محسن، حيث يرغب الخطيب فى مناقشة جميع هذه الملفات الكروية مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، خاصة أن رئيس الأهلى يرغب فى حسم ملفات وعدم تكرار أزمات عانى منها فريق الكرة فى الفترة الماضية تتعلق بالعقود والمكافأت والظهور الإعلامى وغيرها وهو ما سيتم مناقشته فى الأجتماع المقبل بين الخطيب ولجنة التخطيط فى ضوء بعض التقارير والمعلومات والمستندات التى ستكون حاضرة فى هذه الجلسة .
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