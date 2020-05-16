7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك يُناقش مقترح عودة محامى نيمار لتولى قضية نادى القرن

اتحاد الكرة يستعين بـ"البوابة المطهرة" لمواجهة فيروس كورونا

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الإستعانة بـ"البوابة المطهرة"، ووضعها على أبواب مقر الجبلاية بحيث يتم تعقيم أى فرد يدخل مقر اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلفت اللجنة الخماسية وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بمتابعة وإنهاء هذا الملف خاصة وأن وزارة الرياضة استعانت بالبوابة المطهرة أيضا للوقاية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

"فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف ابتعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي والمنتخب الاولمبي عنإرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بعدم حاجته لتدعيم الدفاع الأحمر الصيف المقبل بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي حيث يرى فايلر أن حجازي هو المدافع الوحيد القادر على تقديم إضافة فنية للفريق حال التعاقد معه وإذا لم يتم التعاقد معه فليس هناك حاجة لضم مدافعين الصيف المقبل، وتسببت رؤية المدرب السويسري في إبتعاد مدافع أنبي عن الأهلي خاصة وأن النادي البترولي يُبالغ دائماً في طلباته المالية للإستغناء عن لاعبيه وهو ما قلل من حماس مسئولو الأهلي لأتمام الصفقة التى باتت بعيدة المنال أن لم تحدث مُستجدات الفترة الماضية ويتراجع الأهلي ويعاود التفاوض مع النادي البترولي للتعاقد مع مدافعه.

دجلة عن رحيل محمد عبد العاطى: لم تصلنا عروض رسمية والقرار بيد المدرب كشف مصدر مسئول بنادى وادى دجلة عن حقيقة رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول فى نهاية الموسم الحالى، وفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أى عرضَا رسمية لتتم مناقشته فى الفترة الحالية، وأن الأحاديث التى يتم تداولها حول دخول اللاعب فى حسابات بعض الأندية مجرد أحاديث شفهية لم ترتقى إلى العروض الرسمية التى يتم النظر إليها بعين الاعتبار ومناقشتها من حيث المبدأ أو المقابل المادى.

عمر السولية أفضل لاعب وسط بمصر فى استفتاء ”الخليج 365”

تفوق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منافسيه طارق حامد لاعب وسط الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، فى الاستفتاء الذى طرحته ”الخليج 365” من أجل اختيار أفضل لاعب وسط فى مصر بالوقت الحالى، وتقلصت المنافسة بين 3 أسماء نظرًا لكونهم الأعلى سعرًا وسط باقى زملائهم فى نفس المركز، وإنهم من القوام الأساسى لمنتخب مصر الأول.

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