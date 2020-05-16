شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جائزة نادى القرن العشرين فى دولاب بطولات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح ملف نادي القرن العشرين مجددًا رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي "الغريم التقليدي" بهذا اللقب، حيث قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور تصعيد الأمر هذه المرة وإيصاله إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك من خلال تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، تمهيدا لإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،

وننشر صورة جائزة لقب القرن المتواجدة فى دولاب بطولات الأهلى والتى توج بها عام 2001.



جائزة نادى القرن

ويرى مسؤولو الزمالك أنهم الأحق بالحصول على اللقب، والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف" مطلع الألفية الثالثة، مستندين على أنهم الأكثر تتويجاً بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء.

ويتحرك مسؤولو الزمالك في أكثر من اتجاه خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز ملف كامل بالقضية لضمان تعزيز موقف النادي في هذه القضية، أملاً في الحصول على حكم لصالحهم وانتزاع لقب نادي القرن من الأهلي.

الزمالك اتخذ 5 خطوات من أجل تحقيق استرداد لقب نادي القرن من الأهلي، وهي على النحو التالي:

1- تشكيل لجنة داخلية من مجلس الإدارة لحسم قضية لقب نادي القرن

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2- الاستعانة بخبراء مصريين وأجانب للتأكد من صحة موقف الزمالك

3- تجهيز المستندات التي تؤكد صحة موقف الزمالك من وجه نظر المجلس

4- عرض الملف كاملا على الاتحاد الأفريقي بعد دراسته مع الخبراء

5- تقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية للمطالبة بمنح الزمالك لقب نادي القرن

وكشف هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة قائلاً: "سيتم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسنلجأ لبعض الخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للحصول على حق الزمالك الضائع".

وأضاف أنه سيكون هناك تواصل واستعانة بخدمات من الاتحاد الإفريقى رسميا، خاصة أن العلاقة قوية بين إدارة الزمالك والمسئولين فى الكاف حاليا، وسيتم البحث عن حق الزمالك فى لقب القرن لحين عودة اللقب إلى قلعة ميت عقبة.