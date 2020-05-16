أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يُناقش مقترح عودة محامى نيمار لتولى قضية نادى القرن
الزمالك يُناقش مقترح عودة محامى نيمار لتولى قضية نادى القرن
يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عدد من المقترحات بشأن عودة العمل مع المحامى الإسبانى كريسبو، المحامى الذى تولى عملية انتقال البرازيلى نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان، وذلك لتولى قضية نادى القرن، بعدما عمل مع النادى الأبيض فى وقت سابق فى عدد من القضايا المختلفة، حيث سيتم مناقشة حسم هوية المحامى الأجنبى للنادى خلال الفترة الجارية للتواصل معه حول المسألة، حيث يطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد هذا اللقب.
كارتيرون يتمسك ببقاء زيزو وأوباما في الموسم المقبل
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل الثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبا وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك ببقائهما وعدم السماح لهما بالاحتراف في حلة تلقيهم عروض رسمية ، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك ان المدير الفني الفرنسي رفض تماما فكرة احتراف الثنائي في الموسم المقبل مؤكدا أنهما ضمن القوام الأساسي للفريق، وأنهما يجيدان اللعب في اكثر من مركز داخل الملعب مما يجعلهما من اللاعبين " الجوكر " في قائمة الفريق.
فرجاني ساسي يتصدر قائمة أغلى أجانب الإيجيبشن ليج
تصدر فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين على البقاء فى منازلهم. وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك في23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات، استطاع خلالها الدولى التونسى أن يحرز هدفين ويصنع مثلهما، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسي أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض.
تقارير مغربية: الرجاء يجبر الزمالك على تجديد عقد الفرنسى كارتيرون
تملك إدارة نادى الزمالك قناعة كبيرة بضرورة تمديد عقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استعدادا للموسم الجديد فى ظل رغبة المجلس الحفاظ على حالة الاستقرار النسبى التى سيطرت على الأبيض تحت قيادة كارتيرون.
كاسونجو يحتفل بذكرى رأسيته فى سموحة بنهائى الكأس
احتفل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، بذكرى إحرازه هدفًا للأبيض فى مرمى سموحة، فى نهائى كأس مصر عام 2018، حيث قام بنشر صورة لذكرى مباراة الزمالك وسموحة، من الحساب الرسمى لقلعة ميت عقبة، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وتعود ذكرى الهدف عندما نجح كاسونجو فى إدراك التعادل للزمالك فى الوقت الأصلى لفريقه فى ٢٠١٨ بهدفه الذى سجله من رأسية ليتوج نادى الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ26 فى تاريخه، بعد فوزه على سموحة فى المباراة النهائية من المسابقة، التى أقيمت على ملعب برج العرب، بركلات الترجيح بنتيجة ٥ / ٤ بعد التعادل فى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة ١ /١ وسط حضور جماهيرى، وجاءت المباراة يوم ١٥ مايو من عام ٢٠١٨.
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