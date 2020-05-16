شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل تسويق أسامة جلال بسبب ملايين الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو إنبى، تأجيل تسويق أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، نظرًا لتوقف النشاط الرياضى بجانب رغبة النادى البترولى فى تسويق اللاعب بقيمة مالية تتراوح من 30 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه، وهو ما يصعب حدوثه فى الموسم الكروى المقبل، حال إلغاء الموسم الجارى بعد تعليق الدورى الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، لذا سيؤجل النادى البترولى مشروع تسويق اللاعب لحين تحقيق أقصى استفادة مالية من وراء ذلك، بعدما تألق اللاعب مع المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مما جعله محط اهتمام عدد كبير من الأندية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

شارك أسامة جلال، مع إنبى هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضى، فى 13 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى الممتاز، بمعدل 896 دقيقة، ومباراة فى كأس مصر لمدة 120 دقيقة، فيما شارك مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، فى 5 مباريات، وظهر خلالهم بمستوى متميز ليلفت أنظار الأندية إليه.

وكان عبد الناصر محمد، المشرف العام على الكرة بفريق إنبى، قد كشف حقيقة اقترب رحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا: "أسامة جلال باق معنا ومتمسك بقرار إنبى ولم نتلقى أى عروض لرحيل أى لاعب فى الوقت الحالى سواء من داخل أو خارج مصر".

واحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق النشاط، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.