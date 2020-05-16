أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، "فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف

"فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف

ابتعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي والمنتخب الاولمبي عنإرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بعدم حاجته لتدعيم الدفاع الأحمر الصيف المقبل بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي حيث يرى فايلر أن حجازي هو المدافع الوحيد القادر على تقديم إضافة فنية للفريق حال التعاقد معه وإذا لم يتم التعاقد معه فليس هناك حاجة لضم مدافعين الصيف المقبل، وتسببت رؤية المدرب السويسري في إبتعاد مدافع أنبي عن الأهلي خاصة وأن النادي البترولي يُبالغ دائماً في طلباته المالية للإستغناء عن لاعبيه وهو ما قلل من حماس مسئولو الأهلي لأتمام الصفقة التى باتت بعيدة المنال أن لم تحدث مُستجدات الفترة الماضية ويتراجع الأهلي ويعاود التفاوض مع النادي البترولي للتعاقد مع مدافعه.

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