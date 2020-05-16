- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، "فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف
"فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف
ابتعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي والمنتخب الاولمبي عنإرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بعدم حاجته لتدعيم الدفاع الأحمر الصيف المقبل بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي حيث يرى فايلر أن حجازي هو المدافع الوحيد القادر على تقديم إضافة فنية للفريق حال التعاقد معه وإذا لم يتم التعاقد معه فليس هناك حاجة لضم مدافعين الصيف المقبل، وتسببت رؤية المدرب السويسري في إبتعاد مدافع أنبي عن الأهلي خاصة وأن النادي البترولي يُبالغ دائماً في طلباته المالية للإستغناء عن لاعبيه وهو ما قلل من حماس مسئولو الأهلي لأتمام الصفقة التى باتت بعيدة المنال أن لم تحدث مُستجدات الفترة الماضية ويتراجع الأهلي ويعاود التفاوض مع النادي البترولي للتعاقد مع مدافعه.
الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف التجديد وتعديل العقود فى الأهلي
يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الاجتماع المُرتقب بينهما عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق وتمديد البعض الآخر، بجانب تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل، وفى مقدمتهم مروان محسن، حيث يرغب الخطيب فى مناقشة جميع هذه الملفات الكروية مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، خاصة أن رئيس الأهلى يرغب فى حسم ملفات وعدم تكرار أزمات عانى منها فريق الكرة فى الفترة الماضية تتعلق بالعقود والمكافأت والظهور الإعلامى وغيرها وهو ما سيتم مناقشته فى الأجتماع المقبل بين الخطيب ولجنة التخطيط فى ضوء بعض التقارير والمعلومات والمستندات التى ستكون حاضرة فى هذه الجلسة .
تفوق عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منافسيه طارق حامد لاعب وسط الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، فى الاستفتاء الذى طرحته ”الخليج 365” من أجل اختيار أفضل لاعب وسط فى مصر بالوقت الحالى، وتقلصت المنافسة بين 3 أسماء نظرًا لكونهم الأعلى سعرًا وسط باقى زملائهم فى نفس المركز، وإنهم من القوام الأساسى لمنتخب مصر الأول.
هل ينجح فايلر فى مواصلة خطة الثأر من نكسات الأهلى بعد زوال جائحة كورونا؟
توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءاً من منع حضور الجماهير ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.
زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثنائية فى اليوبيل الذهبى للإيجيبشن ليج
فى مثل هذا اليوم 15 مايو 1998 أقيمت القمة رقم 81 فى مسابقة الدورى، عندما استضاف الزمالك غريمه التقليدى الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدورى "اليوبيل الذهبى" لمسابقة الدورى، دخل الفريقان اللقاء، والأهلى حامل لقب آخر أربع بطولات، ويتصدر جدول الترتيب بفارق خمسة نقاط، حيث كان رصيده من النقاط 58 نقطة مقابل 53 لأصحاب الضيافة، وتحت قيادة تحكيمية دنماركية للحكم كيم ميلتون نيلسون .
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.