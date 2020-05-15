انت الان تتابع الفيفا سيختار في 25 يونيو العرض الفائز بتنظيم كأس العالم للسيدات 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه سيختار العرض الفائز بتنظيم كأس العالم للسيدات 2023 خلال اجتماع لمجلس الفيفا عبر الانترنت في 25 يونيو حزيران.

وسيفاضل الفيفا بين البرازيل وكولومبيا واليابان بالإضافة إلى عرض مشترك من استراليا ونيوزيلندا في أشرس منافسة على الاستضافة في تاريخ البطولة الممتد منذ 29 عاما.

ولم يسبق لأي دولة منها تنظيم البطولة. وكان من المقرر أن يختار مجلس الفيفا العرض الفائز خلال اجتماع في أديس أبابا في يونيو حزيران لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

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وقال الفيفا إن تقريره النهائي الذي يتضمن تقييما للعروض الأربعة سيصدر في بداية يونيو حزيران. وانسحبت كوريا الجنوبية وجنوب افريقيا من السباق في ديسمبر كانون الأول.

وسينافس 32 منتخبا لأول مرة في نسخة 2023 مقارنة بنسخة 2019 في فرنسا التي شارك فيها 24 فريقا.