شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: أخطأت بترك الدوري الألماني.. و«العالم كان بيعمل لجيلي ألف حساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد زيدان، نجم بوروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الوطني السابق، الأسباب التي منعت استمرار مسيرته في الملاعب لفترة أطول.

وقال «زيدان» الذي اعتزل كرة القدم في 2016 بعد أن لعب لفترة في صفوف الإنتاج الحربي، إن حياته الشخصية لم تؤثر نهائيًا على مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن قرار الرحيل عن الدوري الألماني إلى الدوري الإماراتي، كان من القرارت الخاطئة التي اتخذها.

وأضاف «زيدان» خلال تواجده ضيفا ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»: «اتخذت قرارًا خاطئا بترك الدوري الألماني والانتقال إلى الدوري الإماراتي واللعب في بني ياس، خاصة مع الإصابات ووجود خلافات مع النادي، وعدم الحصول على مستحقاتي».

وأضاف: «كان بإمكاني إنهاء الأزمة مبكرا وترك النادي والرحيل إلى فريق آخر، ولكنني أخذت الموضوع بشكل شخصي، خاصة أن عقدي كان كبير، ورفضت الرحيل».

من ناحية أخرى، قال محمد زيدان إن حازم إمام، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، من أحسن صناع اللعب في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمود الخطيب وحسن شحاتة.

وقال «زيدان» إنه وأبناء جيله يعتبرون حسن شحاتة أب لهم، لأنه كان بالفعل يعاملهم كأولاده سواء في المنتخب وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا الجيل كان رائعاً للغاية، وكان أي فريق «بيعمل له ألف حساب».

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