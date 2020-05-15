شكرا لقرائتكم إنبى يترقب قرارين من اتحاد الكرة .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسؤولو إنبى، قرارين من اتحاد الكرة، لتحديد موقف النادى البترولى من مستحقات اللاعبين فى هذا الموسم، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، ويعد القرار الأول متمثل فى مسألة عودة النشاط الرياضى من عدمه والقرار الثانى هو صدور لائحة من اتحاد الكرة لتنظيم العلاقة المالية بين الأندية واللاعبين حال إلغاء الموسم الكروى، وذلك بعدما خاض الفريق البترولى 18 مباراة هذا الموسم، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

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وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، من قبل، أن إلغاء بطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم الحالى أمر صعب، وننتظر موقف الدولة وفقًا للرؤية العامة لمستجدات فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "نحن مع عودة الدورى المصرى الممتاز لكن بضمانات كاملة للحفاظ على صحة اللاعبين"، فيما تابع: "لا يمكن الحديث عن مستقبل الدورى المصرى سواء بالاستمرار أو الإلغاء حتى تنتهى الدولة من ملاحقة فيروس كورونا وتمنحنا القرار النهائى".

فيما يحرص حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأديتهم تدريبات الحجر المنزلى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الجارية، للتأكد من حفاظهم على لياقتهم البدنية، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبين فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث أكد طولان من قبل أن فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع لن تكون كافية على الإطلاق، لإعداد اللاعبين فى ظل فترة التوقف الطويلة، قائلاً: "حالة اللاعبين البدنية فى الوقت الحالى لا تتعدى 10%"، مشيرًا إلى أن الأندية تحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى يعود لاستئناف النشاط والمباريات.