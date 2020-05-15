شكرا لقرائتكم لجنة رباعية في الزمالك تجهو ملف لقب نادي القرن لتقديمه لـ فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت اللجنة الرباعية المكلفة بإدارة ملف لقب نادي القرن بالزمالك ، في تجهيز الأوراق والمستندات التي سيتضمنها الملف الذي سيقدمه الزمالك للاتحاد الدولي " فيفا " والمحكمة الرياضية الدولية للحصول علي لقب نادي القرن في افريقيا الذي حصل عليه الأهلي في 2001 ، حيث سيتضمن الملف الذي تعده اللجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة للمهندس هانى زادة وإسماعيل يوسف والنائب أحمد مرتضى منصور، كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسيتم الاستعانة بالخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى .

من ضمن ملف الزمالك سيكون ملف البطولات الـ 5 التي حصل عليها الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا بمسماها القديم والجديد والتي كان يتربع بها الزمالك علي عرض الكرة الافريقية حتي أوائل الالفية الثالثة والتي سيطر الأهلي علي بطولة أفريقيا لعدة مواسم مختلفة، حيث حصل الزمالك علي بطولة دوري ابطال افريقيا أعوام 1984 و1986 و 1993 و 1996 و2002.

نهائي دوري ابطال افريقيا عام 84، جمع الزمالك وشوتنج ستارز النيجيري، وحقق الزمالك الفوز في القاهرة ذهابا 2/0 ، وفي العودة أيضا حقق الزمالك الفوز 1/0 في نيجيريا.

Advertisements

نهائي دوري ابطال افريقيا عام 86 ، التقي الزمالك مع افريكا سبور الايفواري وحقق الفوز في الذهاب 2/0 بالقاهرة ولكن يخسر الزمالك بنفس النتيجة في مباراة العودة في كوت ديفوار ، ويلجأ الفريقان الي ركلات الترجيح التي تمنح الزمالك اللقب الثاني بنتيجة 4/2.

نهائي دوري ابطال افريقيا عام 93، اشانتي كوتوكو الغاني استضاف الزمالك في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي ، وفي مباراة العودة يتعادل الفريقان سلبيا أيضا وتحسم ركلات الترجيح اللقب الثالث للزمالك بنتيجة 7/6.

نهائي دوري ابطال افريقيا عام 96، مرة اخرى يحصل الزمالك علي اللقب امام شوتينج ستارز بعدما خسر الزمالك 2/1 في مباراة الذهاب في نيجيريا ويحقق الفوز بنفس النتيجة في القاهرة ويحسمها للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2002 ، استضاف فريق الرجاء المغربي نظيره الزمالك وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل ان يسدد تامر عبد الحميد لاعب وسط الزمالك قذيفة في مباراة العودة يحسم بها اللقب الخامس بنتيجة 1/0.