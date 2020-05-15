شكرا لقرائتكم معلول وكابو يغادران مقر اقامتهما بالاسكندرية إلى القاهرة .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر التونسيان على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ورفيق كابو لاعب وسط وادى دجلة، فندق إقامتهما فى الإسكندرية، من أجل القيام بزيارة سريعة إلى القاهرة قبل العودة مجددًا، حيث قام اللاعبان بزيارة مصفف الشعر الخاص بهما ثم قاموا بإنهاء بعض الأمور الخاصة المتعلقة بهما فى القاهرة، على أن يعودا سريعًا إلى الفندق الذى يؤدون به تدريباتهم البدنية اليومية من أجل الحفاظ على معدل اللياقة وعدم التاثر بتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.

وكان على معلول ورفيق كابو رفضا العودة إلى تونس خوفًا من الوضع فى الحجر الصحى الذى يدوم لمدة 14 يومًا للعائدين من الخارج.

يذكر أن كابو ترعرع في صفوف الصفاقسي ثم انتقل منه إلى ترجي جرجيس وبعدها فريق اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة قبل أن ينضم إلى الاتحاد المنستيري في صفقة انتقال حر ومنه إلى وادي دجلة.

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.