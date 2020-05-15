الفيصلي يوقع مع الصيعري حتى 2023

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج التوقيع مع محمد الصيعري، مهاجم الفريق، بعقد لثلاث سنوات قادما من صفوف فريق الوحدة. وكان الفيصلي تعاقد مع الصيعري مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة، ولعب برفقة الفريق 15 مواجهة دورية سجل خلالها هدفا وصنع مثله. ويقع الفيصلي خامسا في الترتيب الحالي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وفي رصيده 35 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي الرابع.

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