بطولة إيطاليا: هيغواين آخر العائدين إلى يوفنتوس

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ميلانو: أصبح الأرجنتيني غونزالو هيغواين آخر لاعب يعود إلى صفوف فريقه يوفنتوس، وذلك بعد رجوعه إلى إيطاليا الجمعة في الوقت الذي يستعد فيه دوري كرة القدم في البلاد للاستئناف في 13 حزيران/يونيو بشرط موافقة الحكومة..

ووصل هيغواين الى تورينو على متن طائرة خاصة بعد ظهر يوم الجمعة بعد توقف في لاس بالماس الإسبانية، ثم استقل سيارة كانت بانتظاره.

وووفقا للتقارير الإعلامية، سيخضع لاعب ريال مدريد الإسباني السابق لأسبوعين من الحجر الصحي.

وكان اللاعب الدولي البالغ من العمر 32 عاما، قد غادر إيطالي في 19 آذار/مارس الماضي، بعد أيام قليلة من تعليق البطولة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليكون مع والدته المريضة في مسقط رأسه، وبعد خضوعه لاختبار أظهر نتيجة سلبية من فيروس "كوفيد-19"، إثر إصابة ثلاثة لاعبين من زملائه به.

وكان نجم "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى تورينو من بلده في الرابع من أيار/مايو الجاري، وهو اليوم الذي استؤنف فيه التدريب الفردي في إيطاليا، لكنه في الحجر الصحي منذ ذلك الحين.

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كما عاد لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو مساء الأربعاء.

وستعود فرق الدرجة الأولى، للتمارين الجماعية الاثنين، تحضيرا للموعد المبدئي لاستئناف البطولة في 13 حزيران/يونيو المقبل بشرط موافقة الحكومة

وعند تعليق البطولة، في التاسع من آذار/مارس الماضي اثر المرحلة السادسة والعشرين، كان يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تأثرا بفيروس "كوفيد-19" الذي أسفر عن وفاة قرابة 32 ألف شخص، من بين حوالي 224 ألف حالة معلنة.