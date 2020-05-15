رغم التأهل للأولمبياد..شوقى غريب يعالج أخطاء الفراعنة فى أمم إفريقيا

من ناحية أخرى، أوصى شوقى غريب، باستبعاد لاعبى الفريق الأول من المشاركة فى بطولة دورى 99 فى الموسم المقبل، ومشاركة اللاعبين مواليد 99 بالإضافة إلى اللاعبين مواليد 97 فقط بعد إلغاء البطولة الخاصة بهم، وذلك من أجل إعداد هؤلاء اللاعبين مواليد 99 و 97 لأولمبياد طوكيو 2021 واختيار الأفضل من بينهم للتواجد مع منتخب مصر الاوليمبى .

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واستقر مسئولو اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، بعد موافقة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على استمرار المسابقة فى الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 وإعداد اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة فى المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الأول لناديهم مثل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والذى لعب اساسيا فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة انه لا يشارك مع الفريق الاول للزمالك بصفة اساسية وبالتالى دورى 99سيكون فرصة لاعداده واعداد غيره للمشاركة فى الاوليمبياد.

كما طلب شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السماح لأى لاعب مواليد 1997بالمشاركة فى دورى 99أيضا من اجل إعدادهم للبطولة خاصة أن المنتخب الأولمبى يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 الى جانب زيادة قوة دورى 99 والتأكيد أنه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدورى ومعه جهازه الفنى لمتابعة لاعبيه.