شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك ببقاء زيزو وأوباما في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل الثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبا وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك ببقائهما وعدم السماح لهما بالاحتراف في حلة تلقيهم عروض رسمية ، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك ان المدير الفني الفرنسي رفض تماما فكرة احتراف الثنائي في الموسم المقبل مؤكدا أنهما ضمن القوام الأساسي للفريق، وأنهما يجيدان اللعب في اكثر من مركز داخل الملعب مما يجعلهما من اللاعبين " الجوكر " في قائمة الفريق.

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من ناحية أخري، احتفل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، بذكرى إحرازه هدفًا للأبيض فى مرمى سموحة، فى نهائى كأس مصر عام 2018، حيث قام بنشر صورة لذكرى مباراة الزمالك وسموحة، من الحساب الرسمى لقلعة ميت عقبة، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتعود ذكرى الهدف عندما نجح كاسونجو فى إدراك التعادل للزمالك فى الوقت الأصلى لفريقه فى 2018 بهدفه الذى سجله من رأسية ليتوج نادى الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ26 فى تاريخه، بعد فوزه على سموحة فى المباراة النهائية من المسابقة، التى أقيمت على ملعب برج العرب، بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4بعد التعادل فى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 1/1 وسط حضور جماهيرى، وجاءت المباراة يوم 15مايو من عام 2018 .