حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يستعين بـ"البوابة المطهرة" لمواجهة فيروس كورونا اتحاد الكرة يستعين بـ"البوابة المطهرة" لمواجهة فيروس كورونا "فتوى" فايلر تُبعد مدافع إنبي عن الأهلي في الميركاتو الصيف دجلة عن رحيل محمد عبد العاطى: لم تصلنا عروض رسمية والقرار بيد المدرب عمر السولية أفضل لاعب وسط بمصر فى استفتاء ”الخليج 365” Advertisements الزمالك يُناقش مقترح عودة محامى نيمار لتولى قضية نادى القرن المصري يرد على حسام حسن بشكوى في الأولمبية ودعوى في القضاء الإداري الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف التجديد وتعديل العقود فى الأهلي اتحاد الكرة يكشف تفاصيل عودة المدربين العالقين بالخارج

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