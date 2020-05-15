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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يستعين بـ"البوابة المطهرة" لمواجهة فيروس كورونا
اتحاد الكرة يستعين بـ"البوابة المطهرة" لمواجهة فيروس كورونا
دجلة عن رحيل محمد عبد العاطى: لم تصلنا عروض رسمية والقرار بيد المدرب
عمر السولية أفضل لاعب وسط بمصر فى استفتاء ”الخليج 365”
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الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف التجديد وتعديل العقود فى الأهلي
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