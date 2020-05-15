شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. "فتوح" الزمالك يتسلح بـ" الفوطة النارية" على خطى حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك المعار لسموحة، لجلسة وقاية تحت إشراف صفوت صدقى أخصائى المساج لفرق الجونة وإنبى والمقاولون العرب السابق، والمعروفة بجلسة " الفوطة النارية " وسبق وخضع لها أيضا كل من حمدى فتحى وحسين الشحات لاعبا فريق الاهلى و محمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز و محمد طلعت لاعب سموحة وتفيد هذه الجلسات اللاعبين فى إراحة بعض عضلات الجسم و الوقاية من بعض الفيروسات فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد الذى انتشر على مستوى العالم لذلك يقوم اللاعبين ببعض التدريبات فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية لديهم استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

وكشف صفوت صدقى أخصائى المساج لـ"الخليج 365"، أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات لعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاأنه يوجد بعض الجلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم ووقايته من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار صفوت صدقى إلى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements