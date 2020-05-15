شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتفوق على مروان محسن وحسام حسن فى استفتاء أفضل مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على مروان محسن مهاجم الأهلى و حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندرى، فى الاستفتاء الذى طرحه ”الخليج 365” من أجل اختيار أفضل مهاجم على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى من بين الثلاث لاعبين وذلك نظرًا لخطفهم الأضواء بسبب أدائهم المميز مع فرقهم، ولكونهم مهاجمى قطبى الكرة المصرية ومعهم مهاجم سموحة السكندرى الذى يتصارع عليه القطبان للحصول على خدماته، لاسيما وأن مركز "المهاجم" مازال يعانى بسبب نقص المواهب فى الوقت الحالى، خاصة أن الأندية الكبرى تلجأ للمهاجمين الأجانب المحترفين، لتنحصر المنافسة بين عدد قليل جدًا من اللاعبين المميزين فى هذا المركز.

وجاء مصطفى محمد فى المركز الأول باستفتاء ”الخليج 365” حيث حصل اللاعب على تصويت 61% من القراء، فيما حصل مروان محسن على 34% ليأتى فى المركز الثانى وجاء حسام حسن فى المركز الثالث بنسبة 5%.



افضل مهاجم

مروان محسن شارك مع الأهلى هذا الموسم فى 17 مباراة بواقع 10 مباريات فى مشواره بالدورى و6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين فقط.

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مصطفى محمد شارك مع الزمالك هذا الموسم فى 26 مباراة، بواقع 13 لقاء فى مشواره بالدورى و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر الأفريقى ومثلها فى السوبر المصرى، وسجل اللاعب خلالها 11 هدفا وصنع 3.

حسام حسن شارك مع سموحة هذا الموسم فى 17 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالها 6 أهداف يقع بها فى المركز الخامس بترتيب جدول الهدافين، وصنع هدفا وحيدا.