شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة عن رحيل محمد عبد العاطى: لم تصلنا عروض رسمية والقرار بيد المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى وادى دجلة عن حقيقة رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الكروى الأول فى نهاية الموسم الحالى، وفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلق أى عرضَا رسمية لتتم مناقشته فى الفترة الحالية، وأن الأحاديث التى يتم تداولها حول دخول اللاعب فى حسابات بعض الأندية مجرد أحاديث شفهية لم ترتقى إلى العروض الرسمية التى يتم النظر إليها بعين الاعتبار ومناقشتها من حيث المبدأ أو المقابل المادى.

أضاف المصدر أن محمد عبد العاطى يعد من القوام الأساسى لفريق وادى دجلة والاستغناء عن خدماته سيكون بعد قرار المدير الفنى الجديد للفريق، اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، والذى حرص على مشاهدة عدد كبير من الفيديوهات لمباريات الفريق السابقة للوقوف على امكانيات كل لاعب.

دخل محمد عبد العاطى، دائرة اللاعبين المُرشحين لتدعيم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، خاصة فى ظل حاجة الأبيض إلى تدعيم مركز خط الوسط بلاعب مميز بجوار طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، ثنائى الأبيض، حتى لا يتعرض الفريق لأى أزمة فى حال غياب أحداهما لأى سبب.

- بداية محمد عبد العاطى مع وادى دجلة

محمد عبد العاطى من ناشئين وادى دجلة وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2015، حيث شارك لأول مرة مع فريقه فى مباراته أمام المقاولون العرب، بالجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 12 مايو 2015، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما شارك اللاعب خلالها فى 45 دقيقة.

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وتبلغ القيمة التسويقية لمحمود عبد العاطى صاحب الـ 24 عاما، 250 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، ويُعد من مواليد 5 سبتمبر 1995، ويُجيد اللعب فى مركز خط الوسط.

- مشوار محمد عبد العاطى مع وادى دجلة

تألق عبد العاطى مع وادى دجلة هذا الموسم ليلفت الأنظار إليه من بين لاعبى خط الوسط هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، بمعدل 1527 دقيقة، وحصل على إنذارين.

وإجمالا شارك عبد العاطى مع وادى دجلة فى 63 مباراة، بواقع 58 مباراة فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى كأس مصر، وصنع خلالهم 3 أهداف، وتلقى 10 إنذارات.

وشارك عبد العاطى فى 37 مباراة بمركز خط الوسط المدافع، وصنع خلالهم هدفين، و5 مباريات كجناح أيسر و4 مباريات فى مركز خط الوسط الأيسر ومباراة بمركز الهجوم صنع خلالها هدفًا.