شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على هجوم الغندور .. كيف دافع النجوم عن وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تناول خالد الغندور لاعب الزمالك السابق الحديث عن فنيات اللاعب ، مفجرا أزمة داخل الوسط الرياضى بعد أن علق عبر برنامجه بقناة الزمالك على أداء مدافع النادي الاهلى الاسطورى ، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب امكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة في تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية ، تصريحات خالد الغندور حركت المياه الراكدة فذهب أبناء جيله للدفاع عنه عبر حساباتهم الشخصية

وكان جمعة قد شارك فى 322 مباراة بقميص الأهلى بواقع 191 فى الدورى ، 99 فى دورى ابطال افريقيا ، 11 كاس العالم للاندية ، 9 كأس مصر ، 6 سوبر مصري ، 5 سوبر افريقي ، و سجل 12 هدف ، وصنع 4 أهداف.

27.778 دقيقة لعب ، ومع منتخب مصر 117 مباراة وسجل هدف وحيد

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ألقاب اللاعب مع الأهلى ألقاب اللاعب مع الأهلى

حصد 8 دورى عام ، 6 دورى ابطال افريقيا ، 6 سوبر افريقي ، 3 كأس مصر

7 سوبر مصرى ، وحصد مع المنتخب 3 كأس أمم افريقية.