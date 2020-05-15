شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على هجوم الغندور .. كيف دافع النجوم عن وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تناول خالد الغندور لاعب الزمالك السابق الحديث عن فنيات اللاعب ، مفجرا أزمة داخل الوسط الرياضى بعد أن علق عبر برنامجه بقناة الزمالك على أداء مدافع النادي الاهلى الاسطورى ، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب امكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة في تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية ، تصريحات خالد الغندور حركت المياه الراكدة فذهب أبناء جيله للدفاع عنه عبر حساباتهم الشخصية
وكان جمعة قد شارك فى 322 مباراة بقميص الأهلى بواقع 191 فى الدورى ، 99 فى دورى ابطال افريقيا ، 11 كاس العالم للاندية ، 9 كأس مصر ، 6 سوبر مصري ، 5 سوبر افريقي ، و سجل 12 هدف ، وصنع 4 أهداف.
27.778 دقيقة لعب ، ومع منتخب مصر 117 مباراة وسجل هدف وحيد
ألقاب اللاعب مع الأهلى
حصد 8 دورى عام ، 6 دورى ابطال افريقيا ، 6 سوبر افريقي ، 3 كأس مصر
7 سوبر مصرى ، وحصد مع المنتخب 3 كأس أمم افريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر ردا على هجوم الغندور .. كيف دافع النجوم عن وائل جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.