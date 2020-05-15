شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يحتفل بذكرى رأسيته فى سموحة بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، بذكرى إحرازه هدفًا للأبيض فى مرمى سموحة، فى نهائى كأس مصر عام 2018، حيث قام بنشر صورة لذكرى مباراة الزمالك وسموحة، من الحساب الرسمى لقلعة ميت عقبة، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وتعود ذكرى الهدف عندما نجح كاسونجو فى إدراك التعادل للزمالك فى الوقت الأصلى لفريقه فى ٢٠١٨ بهدفه الذى سجله من رأسية ليتوج نادى الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ26 فى تاريخه، بعد فوزه على سموحة فى المباراة النهائية من المسابقة، التى أقيمت على ملعب برج العرب، بركلات الترجيح بنتيجة ٥ / ٤ بعد التعادل فى الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة ١ /١ وسط حضور جماهيرى، وجاءت المباراة يوم ١٥ مايو من عام ٢٠١٨.

وتأهل الزمالك بعد الفوز بكأس مصر فى هذه النسخة للمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، على حساب نهضة بركان المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية، ليواصل بعد ذلك انتصاراته الإفريقية بتحقيق السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، فبراير الماضى، وفاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الأبيض بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.