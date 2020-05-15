أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تخفيف القيود الوقائية المفروضة على مدربي أندية كرة القدم، عند استئناف منافسات بطولة الدوري غداً السبت، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات

وأكدت، أن مدربي الأندية لن يرتدوا كمامات خلال تواجدهم بالملعب، حتى تصل أصواتهم بشكل جيد للاعبين،وكذلك تعبيراتهم.

وأضافت، لكن معايير السلامة تقتضي في هذا الشأن أن يكون بين المدرب وأقرب شخص يتحدث معه مسافة لا تقل عن متر ونصف.

السبت، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات كورونا وأكدت، أن مدربي الأندية لن يرتدوا كمامات خلال تواجدهم بالملعب، حتى تصل أصواتهم بشكل جيد للاعبين،وكذلك تعبيراتهم.وأضافت، لكن معايير السلامة تقتضي في هذا الشأن أن يكون بين المدرب وأقرب شخص يتحدث معه مسافة لا تقل عن متر ونصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيف القيود الوقائية المفروضة على مدربي الأندية الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.