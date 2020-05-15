الاتحاد الاسيوي لكرة اليد يعتمد الموعد الجديد للبطولةالتاسعة للناشئين

أعتمدت اللجنة الفنية في الاتحاد الاسيوي لكرة اليد الموعدالجديد لإقامة البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين. وأعلن الاتحاد الاسيوي اليوم عن إقامة البطولة في كازخستان بداية من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل .

وكان من المقرر ان تقام البطولة في الفترة من 15وحتى 26 اغسطس المقبل قبل إعلان تأجيلها بسبب انتشار فيروس

وكان من المقرر ان تقام البطولة في الفترة من 15وحتى 26 اغسطس المقبل قبل إعلان تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا

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