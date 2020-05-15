هيجواين يعود إلى إيطاليا ويستعد للحجر الصحي

عاد الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى مدينة تورينو الإيطالية اليوم الجمعة، استعداداً للانتظام في تدريبات فريقه تمهيداً لعودة النشاط الرياضي، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فترة حجر صحي 14 يوماً قبل الانخراط مع فريقه.

وتشدد السلطات الإيطالية إجراءات الحجر الصحي على الوفود الأجانب بعد هدوء تداعيات الأزمة الصحية الراهنة في إيطاليا.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب

فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فترة حجر صحي 14 يوماً قبل الانخراط مع فريقه.وتشدد السلطات الإيطالية إجراءات الحجر الصحي على الوفود الأجانب بعد هدوء تداعيات الأزمة الصحية الراهنة في إيطاليا.ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف.

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