مدرب النصر الإماراتي يشيد بصفقة تيجالي

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق ‎النصر الإماراتي عن سعادته بإتمام التعاقد مع لاعب الوحدة السابق ‎الأرجنتيني سيباستيان تيجالي. وقال كرونسلاف في تصريحات له اليوم عقب إعلان التعاقد مع تيجالي انه سعيد بهذه الصفقة لأن الجميع يعرف قيمة تيجالي مهاجما وهدافا والفريق يحتاج إلى هذه النوعية من الهدافين.

وتابع بأن قيد تيجالي لاعبا مواطنا كونه يحمل الجنسية يمنح العميد فرصة ضم لاعب أجنبي آخر.

وكان نادي النصر قد عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تعاقده مع سيباستيان تيجالي لمدة موسمين قادما من نادي الوحدة بعد فترة من المفاوضات عقب انتهاء عقد اللاعب مع العنابي شهدت صراعا مع العديد من الأنديةالتي كانت ترغب في ضم اللاعب. لأن الجميع يعرف قيمة تيجالي مهاجما وهدافا والفريق يحتاج إلى هذه النوعية من الهدافين.وتابع بأن قيد تيجالي لاعبا مواطنا كونه يحمل الجنسية يمنح العميد فرصة ضم لاعب أجنبي آخر.وكان نادي النصر قد عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تعاقده مع سيباستيان تيجالي لمدة موسمين قادما من نادي الوحدة بعد فترة من المفاوضات عقب انتهاء عقد اللاعب مع العنابي شهدت صراعا مع العديد من الأنديةالتي كانت ترغب في ضم اللاعب.

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