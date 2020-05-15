حكيم زياش الأفضل في أياكس أمستردام للموسم الحالي

حقق المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، لقب الأفضل في فريقه خلال الموسم الحالي، والذي لم تستكمل فعالياته بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي الهولندي عبر موقعه الرسمي، تتويج اللاعب باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد التصويت الجماهيري.

ويعد هذا الموسم هو الأخير للاعب المغربي مع ناديه، بعد حصول فريق

يذكر أن أياكس أنهى فترة التوقف الرياضي متصدراً لبطولة الدوري، ولم تحدد الجهات المعنية بالرياضة هناك هوية الفريق البطل بالرغم من إلغاء الفعاليات. حصول فريق تشيلسي الإنجليزي على خدماته بداية من الموسم المقبل.يذكر أن أياكس أنهى فترة التوقف الرياضي متصدراً لبطولة الدوري، ولم تحدد الجهات المعنية بالرياضة هناك هوية الفريق البطل بالرغم من إلغاء الفعاليات.

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